Inter, Gazzetta: “Il piano per il riscatto di Lukaku” (Di domenica 25 settembre 2022) Inter Lukaku- L’Inter è ritornata ad allenarsi ad Appiano Gentile, davvero in difficoltà per il momento Simone Inzaghi, alla ricerca di un’identità. L’Inter è ritornata ad allenarsi ad Appiano Gentile, dove si è rivisto anche Romelu Lukaku, alla ricerca della giusta forma fisica. Il Belga, ha deciso di rimanere qui a Milano, ed ecco cosa dice la Gazzetta su un suo probabile riscatto: “Da Simone Inzaghi alla coppia Marotta-Ausilio tutti sono consapevoli che sia Romelu Lukaku l’uomo del destino. Il belga, dopo un mese di infortunio per colpa di un flessore ballerino, con la Roma tornerà nel suo amato mondo, nel San Siro nerazzurro. E lo fa per restare a lungo: era già la sua idea in partenza quando ha partorito questo ... Leggi su seriea24 (Di domenica 25 settembre 2022)- L’è ritornata ad allenarsi ad ApGentile, davvero in difficoltà per il momento Simone Inzaghi, alla ricerca di un’identità. L’è ritornata ad allenarsi ad ApGentile, dove si è rivisto anche Romelu, alla ricerca della giusta forma fisica. Il Belga, ha deciso di rimanere qui a Milano, ed ecco cosa dice lasu un suo probabile: “Da Simone Inzaghi alla coppia Marotta-Ausilio tutti sono consapevoli che sia Romelul’uomo del destino. Il belga, dopo un mese di infortunio per colpa di un flessore ballerino, con la Roma tornerà nel suo amato mondo, nel San Siro nerazzurro. E lo fa per restare a lungo: era già la sua idea in partenza quando ha partorito questo ...

