GF Vip 7 | Giaele contro Ginevra | “Lei vuole fare la buona e la umile | ma non lo è”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 25 settembre 2022)ha parlato con Elenoire e Sara in merito alla rottura che vede protagoniste le due sorelle Lamborghini, scagliandosi. Di fatti secondo l’ex protagonista di Ti spedisco in Convento la gieffina non dice tutto quello che dovrebbe dire:“Se prendi tua sorella e le lanci la cacca dal finestrino è un conto, ma se poi fai cose pesanti allora è normale che alla fine uno ci chiude” Inoltre aggiunge che, secondo lei,stare al centro dell’attenzione, perché per tanti anni ha vissuto nell’ombra di sua sorella Elettra ed ora cerca di copiarla, nella voce e nei modi e negli atteggiamenti. Ma secondo la De Donà ognuno dovrebbe crearsi un’identità. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, coccole h0t tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro ...