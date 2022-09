Caos al seggio, Meloni non vota e torna a casa (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo 24 ore di silenzio, la parola passa alle urne per le prime elezioni politiche della storia repubblicana a settembre. Urne aperte fino alle 23 oggi, domenica 25 settembre, con la "sfilata" dei big della politica alle sezioni. Il primo a votare è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha votato nel suo seggio di Palermo tra gli applausi. Piccolo incidente di percorso per Giorgia Meloni che ha dovuto rinviare invece il voto. Troppi fotografi, cameramen e operatori dell'informazione al seggio dell'istituto Vittorio Bachelet in via Beata Vergine del Carmelo a Roma. Così per evitare disagi agli elettori la presidente di Fratelli d'Italia ha deciso quindi di rimandare di qualche ora il suo voto. La leader FdI voterà in serata in chiusura dei seggi. Leggi su iltempo (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo 24 ore di silenzio, la parola passa alle urne per le prime elezioni politiche della storia repubblicana a settembre. Urne aperte fino alle 23 oggi, domenica 25 settembre, con la "sfilata" dei big della politica alle sezioni. Il primo are è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che hato nel suodi Palermo tra gli applausi. Piccolo incidente di percorso per Giorgiache ha dovuto rinviare invece il voto. Troppi fotografi, cameramen e operatori dell'informazione aldell'istituto Vittorio Bachelet in via Beata Vergine del Carmelo a Roma. Così per evitare disagi agli elettori la presidente di Fratelli d'Italia ha deciso quindi di rimandare di qualche ora il suo voto. La leader FdI voterà in serata in chiusura dei seggi.

