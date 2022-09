"Voleva essere pagata per farlo". L'ultima rivelazione su Meghan Markle (Di sabato 24 settembre 2022) Secondo un’ultima, poco edificante indiscrezione, Meghan Markle non sarebbe mai riuscita a capire per quale motivo non venisse pagata per compiere viaggi ufficiali Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 settembre 2022) Secondo un’, poco edificante indiscrezione,non sarebbe mai riuscita a capire per quale motivo non venisseper compiere viaggi ufficiali

francigua74 : #gfvip A far la brava penserei che voleva il blocco 1,2 e 3 di lunedi...ad essere cattiva penserei che vedendo Luca… - RukaKun_Yoongi : RT @Kat82131855: Ma Rodaro come può dire ad Asia di essere elegante quando non ha mai studiato danza e non ha tecnica E poi voleva mandar… - aemiliv66 : ma io non ho capito il sunto non può essere che ad elenoire piacesse Luca mentre a lui lei no e voleva esserle solo… - raffinatissimo_ : qui elenoire voleva chiaramente essere posseduta da charlie #gfvip - artstronaut : @fabiochiusi non ho capito perché quel continuo aggiungere nero tra parentesi? È una reference che non colgo? Volev… -