sportli26181512 : Venezia, UFFICIALE: rescinde Hasanbegovic: Il Venezia comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione conse… - TuttoVenezia : UFFICIALE: risoluzione consensuale per Mirza #Hasanbegovic #venezia - TUTTOB1 : UFFICIALE - Venezia, risoluzione consensuale con Hasanbegovic - serieB123 : SerieB Il bomber lascia subito la Serie B: è UFFICIALE - psb_original : Ufficiale - Venezia, risoluzione consensuale del contratto di Hasanbegovic #SerieB -

Dopo aver siglato 7 gol nella stagione 2020/21 con la Primavera, Hasanbegovic nella scorsa stagione è andato in prestito al ND Gorica e al GS Kallithea per poi debuttare con la maglia delin ......portata dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari all'inaugurazionedella ...ricordati anche gli interventi recenti più importanti promossi dall'Amministrazione del Friuli...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La piattaforma "WeShort", fondata dall' italiano Alessandro Loprieno, ha scelto il lavoro Anna nel nuovo palinsesto on demand, fruibile a livello globale come il Netflix dello short movie di qualità.