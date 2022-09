Ti stanno spiando dal cellulare? Basta un click per scoprirlo ma sarà davvero inquietante (Di sabato 24 settembre 2022) La prevenzione quando si tratta del nostro cellulare non è mai troppa. Se hai il sospetto che qualcuno ti stia spiando dal tuo smartphone, è arrivato il momento di scoprirlo insieme. Per quanto avere realmente il mondo a portata di click abbia indubbiamente migliorato e semplificato la nostra vita, i rischi però che si corrono a causa di una continua sovraesposizione “mediatica” – cioè legata al medium, il nostro cellulare – non sono pochi. Quante volte, infatti, vi sarà capitato di ricevere mail o SMS sospetti e dall’italiano sgrammaticato, volte proprie a rubare i nostri dati più sensibili per cercare di impossessarsi del nostro conto in banca? Fonte: CanvaEssere vittime di phishing, cioè di truffa online, non è così inusuale come può sembrare. Si tratta, infatti, di un fenomeno ... Leggi su curiosauro (Di sabato 24 settembre 2022) La prevenzione quando si tratta del nostronon è mai troppa. Se hai il sospetto che qualcuno ti stiadal tuo smartphone, è arrivato il momento diinsieme. Per quanto avere realmente il mondo a portata diabbia indubbiamente migliorato e semplificato la nostra vita, i rischi però che si corrono a causa di una continua sovraesposizione “mediatica” – cioè legata al medium, il nostro– non sono pochi. Quante volte, infatti, vicapitato di ricevere mail o SMS sospetti e dall’italiano sgrammaticato, volte proprie a rubare i nostri dati più sensibili per cercare di impossessarsi del nostro conto in banca? Fonte: CanvaEssere vittime di phishing, cioè di truffa online, non è così inusuale come può sembrare. Si tratta, infatti, di un fenomeno ...

