Saman Abbas | il racconto del cugino indagato a un altro detenuto | “È stata uccisa con una corda e gettata nel Po' ”

(Di sabato 24 settembre 2022)tenuta ferma dai cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, così da permettere allo zio Danish Hasnain di strangolarla con una. La madre, Nazia Shaheen, in preda a una crisi di pianto, venne allontanata dal marito, Shabbar. Quindi intervenne anche un uomo misterioso che avrebbe aiutato a finirla, infilare il corpo in un sacco, caricarlo su una bici e poi, dopo averlo fatto a pezzi, gettarlo nel Po’. È questa la lucida e spietata ricostruzione del delitto della diciottenne pakistana sparita nel nulla la notte del 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, fatta da uno degli indagati, Ijaz, undella giovane, a un, che a sua volta lo ha riferito alla polizia penitenziaria. ...