Roma | auto modificate per il trasporto di stupefacenti | sequestrate due utilitarie

OfficialASRoma : 'I romanisti sono straordinari. Amo il fatto che è come se fossimo una grande famiglia' ???? ?????? 2.046 km di auto p… - UnitedPlanetFe1 : @m02428468 @falitalia @aledeniz @ardigiorgio In centro di Roma, auto di lusso e ristoranti ricercati. Nulla di male… - CasilinaNews : Roma. Auto modificate per il trasporto della droga: sequestrate due utilitarie - FirenzePost : Autostrada A1, casello Val di Chiana: scontro fra auto e camion, 3 km coda direzione Roma - nicomanetta1 : Taxi a Roma, boom di turisti, le auto bianche sono introvabili - La Cronaca di Roma #taxi #NoUber -

Canale Dieci

Scoperti dalla polizia di Stato, in 2 differenti operazioni, gli ingegnosi nascondigli creati sulleutilizzate per trasportare lo stupefacente. 13 le persone arrestate in flagranza di reato negli ultimi giorni perche' gravemente indiziate di detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti. (NPK) ...Calenda e Renzi si sono- definiti Terzo Polo prendendosi uno spazio che contano di riempire ... Sulla falsariga di 'sul serio', la campagna lanciata in occasione della corsa per il sindaco ... Roma, auto a fuoco Villa Pamphili: caos e code per la chiusura della strada Scoperti dalla polizia di Stato, in 2 differenti operazioni, gli ingegnosi nascondigli creati sulle auto utilizzate per trasportare lo stupefacente. 13 le persone arrestate in flagranza di reato ...Roma. Certo non mancavano di creatività le persone arrestate dalla Polizia di Stato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Cocaina e hashish nascosti negli airbag e sotto la leva del cambi ...