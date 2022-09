Paura al parco: uno straniero si avvicina a una donna, si denuda e le mostra le parti intime (Di sabato 24 settembre 2022) Momenti di Paura e di imbarazzo nel parco di Foligno. È l’ennesimo caso di un uomo che mostra le parti intime senza ritegno. Una molestia che – con diversi protagonisti in negativo e donne come vittime – si aggiunge a numerose altre. Nelle ultime settimane c’è stata una escalation, con vicende simili in varie città. Tutto ha avuto inizio quando i poliziotti hanno ricevuto una chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo. Immediatamente è scattato l’allarme e l’intervento degli uomini in divisa. Nel parco c’era infatti un uomo che era intento a molestare una donna. E a compiere atti osceni davanti ai suoi occhi. mostra le parti intime nella zona delle giostre Gli operatori, giunti sul posto, hanno preso contatti con ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 settembre 2022) Momenti die di imbarazzo neldi Foligno. È l’ennesimo caso di un uomo chelesenza ritegno. Una molestia che – con diversi protagonisti in negativo e donne come vittime – si aggiunge a numerose altre. Nelle ultime settimane c’è stata una escalation, con vicende simili in varie città. Tutto ha avuto inizio quando i poliziotti hanno ricevuto una chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo. Immediatamente è scattato l’allarme e l’intervento degli uomini in divisa. Nelc’era infatti un uomo che era intento a molestare una. E a compiere atti osceni davanti ai suoi occhi.lenella zona delle giostre Gli operatori, giunti sul posto, hanno preso contatti con ...

SecolodItalia1 : Paura al parco: uno straniero si avvicina a una donna, si denuda e le mostra le parti intime - nowis_o : RT @Fragar1970: @ardigiorgio @Brigante1959 @szampa56 Il lockdown ha fatto una marea di danni come lobotomizzare la gente con la paura. Pers… - tamangha : RT @Fragar1970: @ardigiorgio @Brigante1959 @szampa56 Il lockdown ha fatto una marea di danni come lobotomizzare la gente con la paura. Pers… - carseri : RT @Fragar1970: @ardigiorgio @Brigante1959 @szampa56 Il lockdown ha fatto una marea di danni come lobotomizzare la gente con la paura. Pers… - zettai_Ari : RT @Fragar1970: @ardigiorgio @Brigante1959 @szampa56 Il lockdown ha fatto una marea di danni come lobotomizzare la gente con la paura. Pers… -