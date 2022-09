Passeggero di un aereo si alza, chiede un caffè ad uno steward e poi lo prende a pugni: rischia 20 anni di carcere (Di sabato 24 settembre 2022) Ha preso a pugni uno steward durante un volo dal Messico a Los Angeles. È accaduto su un un velivolo dell’American Airlines dove, circa venti minuti dopo il decollo, un uomo si è alzato dal suo posto, ha afferrato alle spalle un membro dell’equipaggio e chiesto un caffè. L’assistente di bordo ha fatto un passo indietro ponendosi sulla difensiva e il Passeggero, chiudendo il pugno, lo ha colpito forte alla nuca. L’uomo è stato subito ammanettato in attesa dell’atterraggio; poi posto in stato di fermo dalla polizia della città degli angeli. A rendere noto l’episodio il Dipartimento di Giustizia statunitense. Il colpevole, Alexander Tung Cuu Le, 33enne di Westminster (California), rischia ora fino a 20 anni di carcere. Le motivazioni del gesto non sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Ha preso aunodurante un volo dal Messico a Los Angeles. È accaduto su un un velivolo dell’American Airlines dove, circa venti minuti dopo il decollo, un uomo si èto dal suo posto, ha afferrato alle spalle un membro dell’equipaggio e chiesto un. L’assistente di bordo ha fatto un passo indietro ponendosi sulla difensiva e il, chiudendo il pugno, lo ha colpito forte alla nuca. L’uomo è stato subito ammanettato in attesa dell’atterraggio; poi posto in stato di fermo dalla polizia della città degli angeli. A rendere noto l’episodio il Dipartimento di Giustizia statunitense. Il colpevole, Alexander Tung Cuu Le, 33enne di Westminster (California),ora fino a 20di. Le motivazioni del gesto non sono ...

