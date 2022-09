Moto2 GP Giappone 2022, risultati e classifica qualifiche: griglia di partenza, pole di Canet, 3^ Arbolino, lontanissimo Vietti (Di sabato 24 settembre 2022) I risultati e la classifica delle qualifiche con la griglia di partenza del GP di Giappone, valido per il mondiale di Moto2. A prendere la pole position è Aron Canet, assoluto dominatore sotto la pioggia che aveva anche lungamente interrotto il Q2. A completare la prima fila sono Dixon e Arbolino, “grazie” al tempo cancellato ad Aldeguer, che era arrivato secondo. Decisamente lontano Celestino Vietti, che non ha superato il taglio del Q1 e partirà 22esimo. Ecco quindi la griglia integrale in vista della gara di domani. PRIMA FILA 1. Canet 2. Dixon 3. Arbolino SECONDA FILA 4. Chantra 5. Salac 6. Aldeguer TERZA FILA 7. Navarro 8. Beaubier 9. Kubo QUARTA ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Ie ladellecon ladidel GP di, valido per il mondiale di. A prendere laposition è Aron, assoluto dominatore sotto la pioggia che aveva anche lungamente interrotto il Q2. A completare la prima fila sono Dixon e, “grazie” al tempo cancellato ad Aldeguer, che era arrivato secondo. Decisamente lontano Celestino, che non ha superato il taglio del Q1 e partirà 22esimo. Ecco quindi laintegrale in vista della gara di domani. PRIMA FILA 1.2. Dixon 3.SECONDA FILA 4. Chantra 5. Salac 6. Aldeguer TERZA FILA 7. Navarro 8. Beaubier 9. Kubo QUARTA ...

sportli26181512 : MotoGP, GP Giappone: pioggia a Motegi, come cambia il programma delle qualifiche: Acquazzone durante le qualifiche… - sportface2016 : #Moto2, la pioggia interrompe le qualifiche della #Moto2: slittano anche le #MotoGP. Segui gli aggiornamenti in dir… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: Secondo tempo per Arbolino, Vietti 14esimo #Moto2 #JapaneseGP #Motorionline - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: Terzo tempo per Migno, Rossi decimo #Moto2 #JapaneseGP #Motorionline - motograndprixit : Secondo tempo per Arbolino, Vietti 14esimo #Moto2 #JapaneseGP #Motorionline -