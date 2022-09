Libano: la strage dei migranti (Di sabato 24 settembre 2022) Decine di siriani diretti a Cipro muoiono annegati a Beirut. La gente in miseria li picchia par farli fuggire nessuno li vuole più e il dittatore Assad li aspetta Leggi su lastampa (Di sabato 24 settembre 2022) Decine di siriani diretti a Cipro muoiono annegati a Beirut. La gente in miseria li picchia par farli fuggire nessuno li vuole più e il dittatore Assad li aspetta

SpeculaThor : RT @agenzia_nova: Strage in #Libano oltre 80 migranti morti nel naufragio al largo di #Tartus - agenzia_nova : Strage in #Libano oltre 80 migranti morti nel naufragio al largo di #Tartus - GiacintoSe : RT @ROBZIK: Nuova strage di migranti al largo della #Siria. Affogano decine di persone in fuga dal #Libano stremato. Dozens dead after boa… - tajaliga : RT @rottabalcanica: ?E' una strage quella avvenuta ieri al largo della città siriana di Tartus. Una barcone con circa 150 donne, uomini e b… - Stefani47755010 : RT @rottabalcanica: ?E' una strage quella avvenuta ieri al largo della città siriana di Tartus. Una barcone con circa 150 donne, uomini e b… -