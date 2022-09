Il trilocale è sempre il più ricercato, in aumento la richiesta di piccoli tagli (Di sabato 24 settembre 2022) MILANO – Il desiderio di comprare casa nella prima parte del 2022 è ancora in crescita. Continua, quindi, l’onda lunga che si è venuta a determinare post pandemia e che ha trovato sostegno negli ultimi due anni in un mercato creditizio estremamente favorevole. Il trend dell’economia e l’aumento dei tassi di interesse stanno però cambiando lo scenario anche se gli effetti saranno evidenti più avanti, in particolare sulla disponibilità di spesa che i potenziali acquirenti metteranno sul tavolo per acquistare la casa. Al momento nella banca dati del Gruppo Tecnocasa emerge un incremento di richieste che, nelle grandi città, sono concentrate soprattutto sul trilocale che ne raccoglie il 40,2%. Seguono il quattro locali e il bilocale con percentuali molto vicine tra di loro, rispettivamente 24,2% e 24%. Aumenta la concentrazione della domanda di bilocali e ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 settembre 2022) MILANO – Il desiderio di comprare casa nella prima parte del 2022 è ancora in crescita. Continua, quindi, l’onda lunga che si è venuta a determinare post pandemia e che ha trovato sostegno negli ultimi due anni in un mercato creditizio estremamente favorevole. Il trend dell’economia e l’dei tassi di interesse stanno però cambiando lo scenario anche se gli effetti saranno evidenti più avanti, in particolare sulla disponibilità di spesa che i potenziali acquirenti metteranno sul tavolo per acquistare la casa. Al momento nella banca dati del Gruppo Tecnocasa emerge un incremento di richieste che, nelle grandi città, sono concentrate soprattutto sulche ne raccoglie il 40,2%. Seguono il quattro locali e il bilocale con percentuali molto vicine tra di loro, rispettivamente 24,2% e 24%. Aumenta la concentrazione della domanda di bilocali e ...

Lopinionista : Il trilocale è sempre il più ricercato, in aumento la richiesta di piccoli tagli - RosarioLavorgna : Domanda immobiliare: il trilocale è sempre il più ricercato - Fenix58511434 : @la_bongia Si, in pratica ci sono a due o tre camere quindi un trilocale, ci puoi vivere alla grande!! E sempre tanta luce!!! - AristarcoScann1 : RT @AristarcoScann1: mentre io faccio i salti mortali per sistemare alla meglio moglie e figlio e quelle quattro cose che posseggo nel medi… - AristarcoScann1 : mentre io faccio i salti mortali per sistemare alla meglio moglie e figlio e quelle quattro cose che posseggo nel m… -