Il patriarca Kirill esorta i fedeli ad arruolarsi (Di sabato 24 settembre 2022) "Vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare. E ricorda che se muori per il tuo Paese, sarai con Dio nel suo regno, gloria e vita eterna": il patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill esorta così gli uomini della Federazione alla mobilitazione lanciata dal presidente Vladimir Putin, invitando i fedeli a "non avere paura della morte". Lo riporta in un tweet il media indipendente bielorusso Nexta. È quanto ha riportato l'agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> La strategia russa della disinformazione attraverso la botnet Fronton «L'attuale forum è dedicato al ruolo dei leader religiosi nella vita spirituale e sociale delle persone in tempi post-pandemici. Non c'è dubbio che oggi l'umanità sta attraversando uno dei periodi più difficili della storia moderna. Alle sfide poste dalla pandemia di coronavirus ...

