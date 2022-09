GeForce NOW: in totale oltre 1.400 giochi sulla piattaforma (Di sabato 24 settembre 2022) GeForce NOW: in arrivo Isonzo, LEGO Brawls ed il supporto per il nuovo DLC Jurassic World Evolution 2, per un totale di oltre 1.400 giochi sulla piattaforma di Cloud Streaming NVIDIA Con GeForce NOW, questa settimana le novità saranno moltissime grazie ai numerosi giochi che si uniscono alla libreria che conta al momento oltre 1.400 titoli. Che si tratti di streaming su un PC molto vecchio, un Mac (che normalmente non potrebbe riprodurre titoli per PC) o che si parli di dispositivi mobili, ora è possibile giocare su qualsiasi piattaforma grazie al Cloud streaming. Con un numero così elevato di titoli disponibili, c’è davvero tutto ciò che i gamer preferiscono, con diverse modalità di streaming: i membri di ... Leggi su tuttotek (Di sabato 24 settembre 2022)NOW: in arrivo Isonzo, LEGO Brawls ed il supporto per il nuovo DLC Jurassic World Evolution 2, per undi1.400di Cloud Streaming NVIDIA ConNOW, questa settimana le novità saranno moltissime grazie ai numerosiche si uniscono alla libreria che conta al momento1.400 titoli. Che si tratti di streaming su un PC molto vecchio, un Mac (che normalmente non potrebbe riprodurre titoli per PC) o che si parli di dispositivi mobili, ora è possibile giocare su qualsiasigrazie al Cloud streaming. Con un numero così elevato di titoli disponibili, c’è davvero tutto ciò che i gamer preferiscono, con diverse modalità di streaming: i membri di ...

