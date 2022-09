Firma fino al 2027 | calciomercato Lazio | affare in corso con Lotito

SimoneGuadagnoo : Kostas #Manolas firma con lo #SharjahFC. L'ex difensore del #Napoli ha firmato un contratto fino al 2024 con opzion… - Luca100celleASR : @bonko89 Metterei la firma pe campà fino al 2030 - RossanaGiannan2 : RT @Animalistiitaly: Il tempo stringe: fino al 30 settembre potrai donare il #5x1000 agli #AnimalistiItaliani. GLI ANIMALI HANNO BISOGNO DI… - sscalcionapoli1 : CdM – Napoli, Meret verso il rinnovo: pronta la firma fino al 2027 a 1.5 milioni di euro annui… - ferrantelli94 : RT @mweilx: @RPozzolli b) cosa può capire la CN da una presunta offerta offerta rifiutata? Questo tipo di negoziazioni, anche quelle che fi… -

Dalla situazione in casa Juve alla curva dell'Inter che torna ad attaccare Zhang,all'Italia ...recuperare il rapporto con il fuoriclasse argentino dopo l'addio a parametro zero e l'inattesa...Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', c'è stato un primo incontro con l'entourage del terzino brasiliano per il rinnovoal 2025. Laè ormai una formalità: il giocatore è ..."Ho sempre firmato contratti di un anno per correttezza. Entrambe le parti devono essere contente. Altrimenti non è giusto. Poi se ci ...In attesa del ritorno in campo, in casa Juventus pare sempre più vicina la firma del giocatore: accordo ad un passo.