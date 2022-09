(Di sabato 24 settembre 2022) Lava messa a punto entro il 27 settembre, a ridosso del. E il nuovo governo che dovrebbe entrare in carica entro la prima settimana di novembre ha meno di due mesi per fare approvare la

klaus1973_2014 : RT @sole24ore: Dalla Nadef alla manovra: così le scadenze sui conti pubblici si intrecciano con il voto - klaus1973_2014 : RT @sole24ore: ?? Dalla manovra al rischio bilancio provvisorio: così le scadenze sui conti pubblici si intrecciano con il voto. Le #elezion… - palmiottid : RT @sole24ore: ?? Dalla manovra al rischio bilancio provvisorio: così le scadenze sui conti pubblici si intrecciano con il voto. Le #elezion… - sole24ore : ?? Dalla manovra al rischio bilancio provvisorio: così le scadenze sui conti pubblici si intrecciano con il voto. Le… - CartolanoSara : RT @sole24ore: Dalla Nadef alla manovra: così le scadenze sui conti pubblici si intrecciano con il voto -

... scegliendo se ricorrere a uno scostamento di bilancio o meno LA- La Nota di aggiornamento ... riducendo le risorse a disposizione per le misure proposte in campagna elettorale (flat tax al ...... quale la linea per il debito, se e quali conseguenze traggapolitica monetaria della Bce e ... questo sì, a presentare la, la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, ma a ...Le elezioni politiche hanno dato un verdetto netto portando il paese nelle mani di Giorgia Meloni e dei suoi Fratelli d'Italia: per il gioco si ricomincia, da destra.La Borsa in rialzo dell’1 per cento reagisce con distacco al risultato elettorale. Ma gli investitori attendono al varco la leader di Fratelli d’Italia, che ...