Come reagirebbero gli Usa all'uso dell'atomica da parte di Mosca? (Di sabato 24 settembre 2022) Da parecchi mesi Washington e Mosca si scambiano comunicazioni private sulle conseguenze che seguirebbero all'uso di un'arma nucleare da parte russa. Secondo funzionari del Dipartimento di Stato, Come riporta il Washington Post, i messaggi sottolineano ciò che il presidente Biden ha espresso pubblicamente. L'amministrazione statunitense ha deciso di mantenere vaghi gli avvertimenti sulle conseguenze di un attacco per far sì che la Federazione Russa si preoccupi di quale potrebbe essere la risposta, secondo il principio dell'"ambiguità strategica". La questione si inserisce nel quadro drammatico della guerra in Ucraina nel quale Mosca sembra tentare di consolidare le posizioni raggiunte fin qui salvando il salvabile dopo la disastrosa fuga di fronte all'avanzata di Kiev. A questo scopo il Cremlino sta ...

