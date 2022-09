"Andremo a votare come con una schedina del totocalcio, stavamo bene con Draghi", Renato Zero sulle elezioni (Di sabato 24 settembre 2022) Renato Zero sceglie di dire la sua sulla politica italiana e, nel weekend delle elezioni, che casualmente coincidono con il suo concerto-evento... Leggi su europa.today (Di sabato 24 settembre 2022)sceglie di dire la sua sulla politica italiana e, nel weekend delle, che casualmente coincidono con il suo concerto-evento...

AndGad2010 : @GiorgiaMeloni @SaP011 Infatti andremo a votare ma non certo una come te - myrosycandy : RT @francofontana43: Il più grande pericolo immediato è quello della guerra. Pensiamoci quando andremo a votare, anche se la campagna elett… - BCarazzolo : RT @francofontana43: Il più grande pericolo immediato è quello della guerra. Pensiamoci quando andremo a votare, anche se la campagna elett… - elenadaopinioni : #ElezioniPolitiche2022 Rendiamoci conto di chi andremo a votare. Rendiamoci conto di chi può vincere. Rendiamoci co… - gianfrancodig15 : Esatto, No, non andremo ha votare. -