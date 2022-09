Amici, addio alla ballerina: “Devo tutto ad Alessandra Celentano” (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo aver conquistato il pubblico di Amici, che si è affezionata a lei soprattutto per la sua tecnica, la ballerina ha deciso di dare il suo addio definitivo: ecco cosa andrà a fare nei prossimi mesi. La ballerina si è accorta subito dell’enorme differenza che c’è fra la televisione ed il teatro. Nel piccolo schermo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo aver conquistato il pubblico di, che si è affezionata a lei sopratper la sua tecnica, laha deciso di dare il suodefinitivo: ecco cosa andrà a fare nei prossimi mesi. Lasi è accorta subito dell’enorme differenza che c’è fra la televisione ed il teatro. Nel piccolo schermo L'articolo proviene da Inews24.it.

myrtamerlino : Rivali per anni, amici per sempre. ???? Un'immagine toccante nella gara di addio di un gigante dello sport come… - Alexfanpage98 : Stasera non si esce non voglio perdermi la festa del GF Vip e domani si guarda Amici. Vita sociale addio?????????? #GFvip #Amici22 - Juny42350247 : RT @TazzannoNaZinna: Addio amici, addio è stato bello conoscervi - danilo71L : RT @TazzannoNaZinna: Addio amici, addio è stato bello conoscervi - Sariushh : RT @TazzannoNaZinna: Addio amici, addio è stato bello conoscervi -