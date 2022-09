Abbandonata all’altare, la sposa decide di non rinunciare al bacchetto (Di sabato 24 settembre 2022) Kayley Stead, una giovane sposa di 27 anni originaria di Portmead, Galles,, era ormai pronta per unirsi in matrimonio con quello che riteneva fosse l’amore della sua vita, ma poco prima del momento fatidico ha saputo che lui, il 24enne Kallum Norton, non si sarebbe presentato all‘altare. Una notizia di questo tipo avrebbe potuto gettare nello sconforto molte altre giovani nella sua situazione ma lei, dopo un iniziale sbandamento ha deciso di fare in modo che quella giornata non fosse totalmente da dimenticare. La ragazza ha così deciso di raccogliere il suggerimento del fotografo, che le ha detto di proseguire con il restane programma dell’evento, quasi come se niente fosse accaduto. Al termine della cerimonia, infatti, lei e gli invitati avrebbero dovuto recarsi al ristorante per il banchetto organizzato per festeggiare e così hanno fatto. “Perché non andate avanti? ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 24 settembre 2022) Kayley Stead, una giovanedi 27 anni originaria di Portmead, Galles,, era ormai pronta per unirsi in matrimonio con quello che riteneva fosse l’amore della sua vita, ma poco prima del momento fatidico ha saputo che lui, il 24enne Kallum Norton, non si sarebbe presentato all‘altare. Una notizia di questo tipo avrebbe potuto gettare nello sconforto molte altre giovani nella sua situazione ma lei, dopo un iniziale sbandamento ha deciso di fare in modo che quella giornata non fosse totalmente da dimenticare. La ragazza ha così deciso di raccogliere il suggerimento del fotografo, che le ha detto di proseguire con il restane programma dell’evento, quasi come se niente fosse accaduto. Al termine della cerimonia, infatti, lei e gli invitati avrebbero dovuto recarsi al ristorante per il banchetto organizzato per festeggiare e così hanno fatto. “Perché non andate avanti? ...

