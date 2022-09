Voglio andare via dal mio paese e cercare la mia strada altrove (Di venerdì 23 settembre 2022) La voglia di mollare tutto per cercare nuove opportunità potrebbe preludere a cambiamenti importanti e fortunati. Però, se l’istinto di fuga vuole il “tutto-e-subito”, la ragione invece esige che si faccia un piano furbo per crearsi delle opportunità concrete e vantaggiose. E la correttezza impone che, prima di qualsiasi decisione, una persona molto giovane parli con i genitori per avere consigli e aiuti (anche economici), oltre che la necessaria approvazione. La priorità: finire gli studi È necessario riflettere sui motivi che ci portano a voler andare lontano. Il caso dell’amica che ci ha scritto è emblematico: lei si sente oppressa e bloccata nel suo piccolo paese in cui non vede nessuna occasione di crescita. Ma deve ancora finire gli studi e, obiettivamente, non può permettersi di abbandonarli. Questo sarebbe un grosso errore. ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 settembre 2022) La voglia di mollare tutto pernuove opportunità potrebbe preludere a cambiamenti importanti e fortunati. Però, se l’istinto di fuga vuole il “tutto-e-subito”, la ragione invece esige che si faccia un piano furbo per crearsi delle opportunità concrete e vantaggiose. E la correttezza impone che, prima di qualsiasi decisione, una persona molto giovane parli con i genitori per avere consigli e aiuti (anche economici), oltre che la necessaria approvazione. La priorità: finire gli studi È necessario riflettere sui motivi che ci portano a volerlontano. Il caso dell’amica che ci ha scritto è emblematico: lei si sente oppressa e bloccata nel suo piccoloin cui non vede nessuna occasione di crescita. Ma deve ancora finire gli studi e, obiettivamente, non può permettersi di abbandonarli. Questo sarebbe un grosso errore. ...

