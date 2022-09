Ucraina, Salvini: “Berlusconi su Putin? Non mi fate interpretare le sue parole. Sicuramente farò e faremo di tutto per fermare la guerra” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Berlusconi dice che Putin è stato spinto a invadere l’Ucraina, voleva mettere persone perbene a Kiev? Non fatemi interpretare le sue parole. Sicuramente al governo farò e faremo di tutto per fermare questa stramaledetta guerra”. Così, ai microfoni di Rtl 102.5, il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta le dichiarazioni rese ieri a “Porta a porta” da Silvio Berlusconi. E aggiunge: “È chiaro che il giudizio su Putin prima della guerra era positivo da parte mia, ma anche da parte di tutti i leader occidentali, da Renzi a Letta a Obama. Quando scateni una guerra, chiaramente passi dalla parte del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) “dice cheè stato spinto a invadere l’, voleva mettere persone perbene a Kiev? Nonmile sueal governodiperquesta stramaledetta”. Così, ai microfoni di Rtl 102.5, il leader della Lega, Matteo, commenta le dichiarazioni rese ieri a “Porta a porta” da Silvio. E aggiunge: “È chiaro che il giudizio suprima dellaera positivo da parte mia, ma anche da parte di tutti i leader occidentali, da Renzi a Letta a Obama. Quando scateni una, chiaramente passi dalla parte del ...

demagistris : Il segretario NATO ordina di mandare più armi in Ucraina e produrne ancora di più e dice è come per i vaccini in pa… - espressonline : La spia con il passaporto di Stato. L’ideologo della guerra in Ucraina. L’oligarca che finanziava Le Pen. La star t… - davcarretta : Meloni promette di rinegoziare il Pnrr. Tajani dice che è impossibile. Salvini vuole cancellare sanzioni e smetter… - gjtw : RT @OGiannino: Il pacifico Putin idolo di Conte e Salvini fa fare alla Duma le leggi che vuole ergo, se protesti contro di lui, ti fa arres… - Bruno19631 : RT @DarioBallini: Quel miserabile dopo aver fatto cadere il governo Draghi dice che Draghi sull'Ucraina è 'desaparecido'. Se ci fosse mai… -