Tumori | quanto influisce l’inquinamento sulla malattia La mappa delle città dove si muore di più – Lo studio

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 settembre 2022) Le potenziali cause dello sviluppo disono diverse: stile di vita, fattori genetici, circostanze casuali. Ma unoitaliano ribadisce che c’è un altro elemento da tenere in forte considerazione:. La mortalità per tumore, infatti, è maggiore nellepiù inquinate, anche se si tratta di zonele abitudini di vita sono tutto sommato sane e le condizioni socio-economiche migliori. Èemerge da una ricerca condotta dall’Università di Bologna, quella di Bari e dal Consiglio nazionalericerche (Cnr). I risultati della parte analitica sono stati pubblicati su Science of the Total Environment, mentre l’intero dataset della ricerca, che comprende i dati di tutti i Comuni italiani, usciràrivista Nature ...