Traffico Roma del 23-09-2022 ore 18:30 (Di venerdì 23 settembre 2022) Luceverde Roma ancora ben trovati in studio Donatella Russo resta intenso il Traffico sul Raccordo Anulare nella zona sud è in carreggiata esterna lunghe code a tratti a partire dall autostrada per Fiumicino fino a via Anagnina nella zona nord del raccordo in carreggiata interna Ci sono code tra le uscite Trionfale e Salaria e poi tra bufalotte Tiburtina sul tratto Urbano A24 a causa di un veicolo in panne code a tratti dalla tangenziale a Viale Togliatti Verso il raccordo in direzione opposte Dunque aperto il centro code per Traffico da Portonaccio e la tangenziale Traffico intenso proprio sulla tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria verso San Giovanni poi altre file tra la A24 e viale Castrense qui nelle due direzioni al Circo Massimo prima e chiusure di strade a partire dalle 17 le più vicine ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022) Luceverdeancora ben trovati in studio Donatella Russo resta intenso ilsul Raccordo Anulare nella zona sud è in carreggiata esterna lunghe code a tratti a partire dall autostrada per Fiumicino fino a via Anagnina nella zona nord del raccordo in carreggiata interna Ci sono code tra le uscite Trionfale e Salaria e poi tra bufalotte Tiburtina sul tratto Urbano A24 a causa di un veicolo in panne code a tratti dalla tangenziale a Viale Togliatti Verso il raccordo in direzione opposte Dunque aperto il centro code perda Portonaccio e la tangenzialeintenso proprio sulla tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria verso San Giovanni poi altre file tra la A24 e viale Castrense qui nelle due direzioni al Circo Massimo prima e chiusure di strade a partire dalle 17 le più vicine ...

itapib18 : @romibdc Ieri, Roma, preso autobus per aggirare traffico. Direi che la percentuale di FFP2 si aggirava in un intorno del 15% - VAIstradeanas : 18:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 18:23 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - via di Casal Boccone ?????? traffico rallentato altezza Via della Bufalotta >< #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Traffico #Incidente - Raccordo Anulare ?????? Code tra Appia e Laurentina > Interna #Luceverde #Lazio -