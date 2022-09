Tennis | Djokovic punta l’Australian Open | “Spero di ricevere una risposta positiva”

(Di venerdì 23 settembre 2022) Nel corso della conferenza stampa della Laver Cup 2022 di Londra, l’ex numero uno del ranking Atp Novakha rivelato la sua speranza di giocare la prossima edizione: “diuna”. Lo scorso anno il serbo, non essendo vaccinato contro il Covid-19, è stato rimpatriato dall’Australia dopo una battaglia legale durata dieci giorni. Nonostante il via libera da parte di organizzatori e medici, il governo nazionale gli ha revocato il visto. La Australian Border Force ha spiegato che chi viene espulso dall’Australia è soggetto a un provvedimento ulteriore di esclusione per tre anni, ma le autorità possono anche decidere di allentare questa seconda misura in base a delle valutazioni specifiche. Secondo i media il governo ...

Si arricchisce ulteriormente l'entry - list dell'Astana Open 2022. L'ATP 500 di Nur Sultan (in Kazakistan), infatti, vedrà al proprio via anche Novak. L'ex numero uno del mondo, quindi, prosegue nella compilazione del suo calendario di fine anno verso le ATP Finals di Torino, aggiungendo ...Potrebbero essere quindi i punti per la Race che potrebbero aver condotto Novakad accettare la wild card per un torneo 500.all'Astana Open Il torneo ha annunciato la presenza di ...Novak Djokovic ha riformulato completamente la sua programmazione. Il tennista serbo era solito, negli ultimi anni, affacciarsi ai soli pochi tornei della lunga stagione tennistica: la priorità erano ...Londra, 23 set. - (Adnkronos) - Novak Djokovic ancora non sa se potrà giocare l'Australian Open 2023. Nove volte vincitore del torneo, il più titolato nell'albo d'oro, il serbo ha ammesso che la quest ...