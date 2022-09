'Striscia la notizia' riparte con Alessandro Siani e Luca Argentero: 'Ci sarà tanto da raccontare' (Di venerdì 23 settembre 2022) A battezzare l'edizione numero 35 di ' Striscia la notizia ', dal 27 settembre su Canale 5, è l'inedita coppia formata da Alessandro Siani e Luca Argentero . Ritorno al bancone per il primo e debutto ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 settembre 2022) A battezzare l'edizione numero 35 di 'la', dal 27 settembre su Canale 5, è l'inedita coppia formata da. Ritorno al bancone per il primo e debutto ...

SerieTvserie : Striscia La Notizia 2022 – 23: le dichiarazioni di Antonio Ricci, Luca Argentero e Alessandro Siani - Striscia : Ecco la conferenza stampa di Antonio Ricci per la nuova edizione di #StrisciaLaNotizia! Ci saranno tante novità a p… - tvblogit : Striscia La Notizia 2022 – 23: le dichiarazioni di Antonio Ricci, Luca Argentero e Alessandro Siani - NotizieVirgilio : ?? Vanno dalla polizia per scappare da Striscia la Notizia: denunciate Quattro presunte borseggiatrici della metro d… - hocambiato_nome : Ma in che senso Luca Argentero farà Striscia la notizia? Ma quando è successo? Luca ma perchè figlio mio? Cosa ti h… -