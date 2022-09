Spagna | Santi Mina condannato a quattro anni di carcere per abuso sessuale

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il Tribunale di Almeria hadi reclusione per abusi sessuali dopo la richiesta di chiarimento e rettifica della sentenza da parte dell’avvocato del calciatore. Lo scorso 4 maggio il giocatore del Celta Vigo era stato arrestato per l’episodio risalente al 18 giugno 2017 su una donna iberica a Mojacar (Almeria). Secondo quanto riporta Marca, ora deve essere l’Alta Corte di Giustizia di Almeria a prendere in considerazione o meno il ricorso presentato dalla difesa del giocatore. In caso di ricorso respinto,avrebbe solo il percorso della Corte Suprema. SportFace.

SPORTFACE.IT

Facendo questo, stava trasformando il monastero in uno dei cinque luoghidella cristianità (... Il frammento più grande della reliquia della Santa Croce venne però portato inda Gerusalemme ...... Giuseppe Conte salirà sul palco allestito in piazzaApostoli, luogo storico della sinistra ... che vince le elezioni in Italia e fa da apripista a un'esperienza simile anche in. È l'... Santi Mina condannato a quattro anni di reclusione per abuso sessuale Confermata la condanna a 4 anni per l'ex attaccante del Celta Vigo Santi Mina, ora il ricorso alla Corte di Giustizia per evitare il carcere ...La scoperta dell’Australia da parte degli spagnoli. L’Australia sotto la corona di Spagna 164 anni prima del passaggio di James Cook. Se le Americhe si chiamano così grazie all’esploratore italiano Am ...