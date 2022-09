Serie C 2022/2023: risultati e classifiche (Di venerdì 23 settembre 2022) I risultati e le classifiche aggiornate dei tre gironi della Serie C 2022/2023: andiamo a scoprire dunque i punteggi di ogni partita della terza divisione italiana, con le graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quanto accade nel campionato che metterà in palio quattro posti promozione per la Serie B. Di seguito Sportface.it vi propone risultati e classifiche della nuova Serie C. classifiche Girone A Pordenone 10 Padova 9 Feralpisalò 9 Arzignano 8 Novara 8 Vicenza 7 Pro Patria 7 Renate 7 Sangiuliano 6 Pergolettese 6 Pro Vercelli 5 Pro Sesto 4 Juventus U23 4 Lecco 4 Mantova 3 Triestina 3 Virtus Verona 3 Trento 3 Albinoleffe 2 Piacenza 1 Girone B Carrarese 12 Siena 10 Gubbio 10 Reggiana 9 Vis ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Ie leaggiornate dei tre gironi della: andiamo a scoprire dunque i punteggi di ogni partita della terza divisione italiana, con le graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quanto accade nel campionato che metterà in palio quattro posti promozione per laB. Di seguito Sportface.it vi proponedella nuovaC.Girone A Pordenone 10 Padova 9 Feralpisalò 9 Arzignano 8 Novara 8 Vicenza 7 Pro Patria 7 Renate 7 Sangiuliano 6 Pergolettese 6 Pro Vercelli 5 Pro Sesto 4 Juventus U23 4 Lecco 4 Mantova 3 Triestina 3 Virtus Verona 3 Trento 3 Albinoleffe 2 Piacenza 1 Girone B Carrarese 12 Siena 10 Gubbio 10 Reggiana 9 Vis ...

