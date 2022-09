Nicholas Latifi lascerà la Williams a fine stagione: è ufficiale (Di venerdì 23 settembre 2022) Era nell’aria da qualche tempo ed ecco prontamente arrivata anche l’ufficialità. Le strade di Nicholas Latifi e della Williams Racing si separeranno al termine della stagione attualmente in corso di svolgimento. La scuderia britannica di Formula 1 ha infatti pubblicato una nota ufficiale nella quale si comunica che il canadese non sarà più un suo pilota al termine della stagione 2022. Il pilota ha trascorso con la scuderia tre dei suoi quattro anni nel Circus. Nella stagione in corso non è riuscito a dare una svolta alla sua avventura, essendo finora a quota zero punti conquistati in questo 2022. Risultati che non hanno ovviamente contribuito alla permanenza del nordamericano. Le parole di Nicholas Latifi dopo l’ufficialità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Era nell’aria da qualche tempo ed ecco prontamente arrivata anche l’ufficialità. Le strade die dellaRacing si separeranno al termine dellaattualmente in corso di svolgimento. La scuderia britannica di Formula 1 ha infatti pubblicato una notanella quale si comunica che il canadese non sarà più un suo pilota al termine della2022. Il pilota ha trascorso con la scuderia tre dei suoi quattro anni nel Circus. Nellain corso non è riuscito a dare una svolta alla sua avventura, essendo finora a quota zero punti conquistati in questo 2022. Risultati che non hanno ovviamente contribuito alla permanenza del nordamericano. Le parole didopo l’ufficialità ...

