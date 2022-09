Nella lotta per il potere, i leader libici cercano consensi tra i gheddafisti (Di venerdì 23 settembre 2022) Giovedì il Ministero della Giustizia nel Governo libico di Unità Nazionale ha ordinato il rilascio di una figura chiave del precedente regime Gheddafi. Si tratta di Mansour Daou, l’addetto alla sicurezza del colonnello Muammar Gheddafi, spesso descritto come la scatola nera del regime. L’ufficio del procuratore militare ha affermato che il ministro della Giustizia, Halima Ibrahim Abdel Rahman Al-Busifi, ha firmato l’ordine di rilascio per motivi di salute. La Procura militare ha indicato di essere estranea alla decisione di rilascio, indicando che Daou, uno degli ultimi leader del regime Gheddafi ancora in prigione, era in un carcere militare in quanto uno dei massimi ufficiali del regime, specificando che era stato precedentemente condannato a morte da un tribunale civile di Misurata. La dichiarazione indicava che la questione era stata deferita al Direttore del ... Leggi su api.follow (Di venerdì 23 settembre 2022) Giovedì il Ministero della Giustizia nel Governo libico di Unità Nazionale ha ordinato il rilascio di una figura chiave del precedente regime Gheddafi. Si tratta di Mansour Daou, l’addetto alla sicurezza del colonnello Muammar Gheddafi, spesso descritto come la scatola nera del regime. L’ufficio del procuratore militare ha affermato che il ministro della Giustizia, Halima Ibrahim Abdel Rahman Al-Busifi, ha firmato l’ordine di rilascio per motivi di salute. La Procura militare ha indicato di essere estranea alla decisione di rilascio, indicando che Daou, uno degli ultimidel regime Gheddafi ancora in prigione, era in un carcere militare in quanto uno dei massimi ufficiali del regime, specificando che era stato precedentemente condannato a morte da un tribunale civile di Misurata. La dichiarazione indicava che la questione era stata deferita al Direttore del ...

