Napoli | droga dello stupro venduta nel centro storico

damatoalfonso : RT @fattidinapoli: Napoli: Scampia, Carabinieri arrestano 4 persone per droga in meno di 12 ore. Uno di loro, u... - - SkyTG24 : Operazione carabinieri a Scampia: quattro pusher arrestati - massimo_san : RT @SkyTG24: Controlli carabinieri nel Napoletano: un arresto e un'arma rinvenuta - SkyTG24 : Controlli carabinieri nel Napoletano: un arresto e un'arma rinvenuta - mattinodinapoli : Napoli, 4 arresti per droga tra Scampia e il centro storico -

60 euro: a tanto ammontava il debito per una dose dinon pagata, salito a 2.500 in un anno e costato un pestaggio a Salvatore Abbruzzese, 28 anni , noto per aver partecipato al film Gomorra nel 2007. I suoi "creditori" lo avrebbero inoltre ..., l'anziano drogato con un caffè è ricoverato: parla la figlia L'uomo, che si trovava sulla ... Invece in quel bicchierino di plastica c'erapesante, non sappiamo quale, ma in ...Con la scusa di un caffè è stato drogato e derubato mentre si godeva il mare e il sole sul lungomare di Napoli, nello specifico all’altezza della Rotonda Diaz. Ad oggi Armando Dello Iacono, 79 anni, è ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-dcf06481-9ab8-818f-4415-e77cb5e0e1 ...