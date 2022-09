Meloni: riforme con opposizione ma se dicono no le facciamo uguale (Di venerdì 23 settembre 2022) Bicamerale per le riforme istituzionali? "Vorrei rendere le istituzioni più efficienti, noi abbiamo nel programma una riforma presidenzialista, se gli italiani ci danno la fiducia e la sinistra dice ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Bicamerale per leistituzionali? "Vorrei rendere le istituzioni più efficienti, noi abbiamo nel programma una riforma presidenzialista, se gli italiani ci danno la fiducia e la sinistra dice ...

matteorenzi : Per il partito della Meloni “le coppie omosessuali in Italia sono illegali”. L’amore è SEMPRE ammesso sempre. Il ri… - elio_vito : Divisi su scostamento di bilancio, blocco navale, riforme, tasse, politica estera, Europa, servizio militare, reddi… - SimoneAlliva : #Renzi: 'Se la Meloni propone un tavolo per le riforme costituzionali ci sto, caspita se ci sto” Slurp. - lucy79178521 : RT @matteorenzi: Per il partito della Meloni “le coppie omosessuali in Italia sono illegali”. L’amore è SEMPRE ammesso sempre. Il riconosci… - grecolaci : RT @matteorenzi: Per il partito della Meloni “le coppie omosessuali in Italia sono illegali”. L’amore è SEMPRE ammesso sempre. Il riconosci… -