"Lo ha scoperto da internet": principe Harry umiliato ancora dai Reali (Di venerdì 23 settembre 2022) Potrebbe essere solo un semplice rumor, ma se tutto fosse vero allora sarebbe una bomba. Eclatante. Il principe Harry, secondo i tabloid inglesi, avrebbe appreso della morte di sua nonna (la Regina Elisabetta II) dal web. E cala subito il gelo. Solo pochi giorni fa l'ultimo saluto alla sovrana più longeva di sempre con l'arrivo di Harry dall'America, senza titoli nobiliari, senza grande uniforme come suo fratello William. Ma ricapitoliamo: quando si è diffusa la notizia di un peggioramento delle condizioni di salute della Regina, che si trovava nel suo amato castello in Scozia, sono corsi tutti i familiari. Harry sarebbe giunto in auto e, sempre secondo rumors, avrebbe appreso della morte di sua nonna da internet. Ne parla anche Page Six, rivista ben informata sui fatti della famiglia Reale.

