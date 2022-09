LIVE Sonego-Korda 6-4 4-3, ATP Metz 2022 in DIRETTA: break anche nel secondo set per il torinese (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 MATCH POINT Sonego! Gran s cambio tenuto dal torinese, che regge in difesa e causa l’errore di dritto di Korda! 30-30 Prima vincente di Korda, non controllata da Sonego. 15-30 LA PALLA CORTA DI Sonego! Non ci arriva in tempo Korda! 15-15 Ace al centro di Korda, con perfida curva interna. 0-15 Esce il dritto a seguire il servizio di Korda, di pochi centimetri, ma esce. 5-3 Sonego, prima vincente al centro! E per Korda arriva la racchettata verso terra. 40-30 Ancora smash vincente di Sonego, che poi piazza l’urlo! 30-30 Si espone al passante Sonego venendo a rete, ma il rovescio di ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 MATCH POINT! Gran s cambio tenuto dal, che regge in difesa e causa l’errore di dritto di! 30-30 Prima vincente di, non controllata da. 15-30 LA PALLA CORTA DI! Non ci arriva in tempo! 15-15 Ace al centro di, con perfida curva interna. 0-15 Esce il dritto a seguire il servizio di, di pochi centimetri, ma esce. 5-3, prima vincente al centro! E perarriva la racchettata verso terra. 40-30 Ancora smash vincente di, che poi piazza l’urlo! 30-30 Si espone al passantevenendo a rete, ma il rovescio di ...

