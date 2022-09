LIVE MotoGP, GP Giappone 2022 in DIRETTA: Rins davanti a Quartararo, Miller e Bagnaia, iniziano i time attack (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.55 Marquez fa segnare i suoi migliori parziali ma non va oltre la decima posizione a 882 millesimi sa Zarco 8.54 Luca Marini si porta in ottava posizione a 788 millesimi con hard e media, Vinales sesto a 685 8.53 Zarco continua nel suo forcing e torna al comando! 1:45.210 per il francese che stacca Aleix di 13 millesimi 8.52 Aleix Espargarò vola in vetta in 1:45.223 con 86 millesimi su Zarco e 110 su Rins che migliora ancora 8.51 Zarco si porta al comando in 1:45.309 con 331 millesimi su Rins, ma ora forzano tutti! 8.49 Rins prosegue, fa di nuovo segnare i parziali record nel T1 e T2, con 148 millesimi di vantaggio, quindi chiude con un errore nel T4 che rovina il suo giro 8.47 Ora è Rins a forzare, primo time ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.55 Marquez fa segnare i suoi migliori parziali ma non va oltre la decima posizione a 882 millesimi sa Zarco 8.54 Luca Marini si porta in ottava posizione a 788 millesimi con hard e media, Vinales sesto a 685 8.53 Zarco continua nel suo forcing e torna al comando! 1:45.210 per il francese che stacca Aleix di 13 millesimi 8.52 Aleix Espargarò vola in vetta in 1:45.223 con 86 millesimi su Zarco e 110 suche migliora ancora 8.51 Zarco si porta al comando in 1:45.309 con 331 millesimi su, ma ora forzano tutti! 8.49prosegue, fa di nuovo segnare i parziali record nel T1 e T2, con 148 millesimi di vantaggio, quindi chiude con un errore nel T4 che rovina il suo giro 8.47 Ora èa forzare, primo...

zazoomblog : LIVE MotoGP GP Giappone 2022 in DIRETTA: iniziano le prove libere 75 minuti in pista ma occhio alla pioggia -… - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #MotoGP, #JapaneseGP 2022 in DIRETTA: iniziano le prove libere, 75 minuti in pista ma occhio alla pioggia #Bagnaia #Qua… - dianatamantini : LIVE MOTOGP - Venerdì con solo un turno di libere MotoGP, chi emergerà? Intanto è arrivata la pioggia... La diretta… - corsedimoto : LIVE MOTOGP - Venerdì con solo un turno di libere MotoGP, chi emergerà? Intanto è arrivata la pioggia... La diretta… -