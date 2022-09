Kvara | «È stato Mario Rui a spiegarmi come comportarmi al Napoli L’atmosfera nel gruppo è meravigliosa»

(Di venerdì 23 settembre 2022) Kvichatskhelia ha rilasciato una lunga intervista a Geo Team, Setanta Sports. “Sono cambiate molte cose negli ultimi mesi. La Serie A è uno dei migliori campionati di mondo. Mi sto adattando molto bene. I giocatori mi hanno accolto benissimo, c’è un’atmosferaall’interno del. Qui le persone sono fantastiche, però c’è ancora molto su cui lavorare”. Non èsubito facile arrivare in Italia. “Di solito il primo giorno è difficile per tutti i calciatori, arrivi in un altro ambiente, incontri nuove persone che non conosci. Il primo giorno èdifficile ma i ragazzi mi hanno accolto calorosamente cosìlo staff tecnico e tutti coloro che lavorano nella squadra. Qui impari qualcosa da tutti, sia dentro che fuori dal campo. Quello che mi incuriosiva di più ...

