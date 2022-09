Infortunio Immobile, ULTIMISSIME sulle sue condizioni: il punto (Di venerdì 23 settembre 2022) Infortunio Immobile, ULTIMISSIME novità sullo stop dell’attaccante della Lazio, che salterà il match con l’Inghilterra Ciro Immobile ha riportato una contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Questo è quanto riferisce il Corriere dello Sport, secondo il quale il giocatore della Lazio è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali e poi si è optato per non rischiarlo. Resta da capire se tornerà a Roma e se sarà a disposizione di Sarri per la ripresa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022)novità sullo stop dell’attaccante della Lazio, che salterà il match con l’Inghilterra Ciroha riportato una contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Questo è quanto riferisce il Corriere dello Sport, secondo il quale il giocatore della Lazio è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali e poi si è optato per non rischiarlo. Resta da capire se tornerà a Roma e se sarà a disposizione di Sarri per la ripresa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

