Il giallo del giunto rotto dietro il crollo della scala del Globe Theatre a Roma (Di venerdì 23 settembre 2022) C’è un giunto rotto dietro il crollo della scalinata del Globe Theatre a Roma. La rottura avrebbe provocato lo sganciamento delle piastrine di tenuta della rampa. Mandando 13 ragazzi all’ospedale. Con alcuni che sono caduti da 3 metri di altezza. La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’incidente e ha chiesto una relazione ai vigili del fuoco che sono intervenuti. Ma gli occhi di tutti sono puntati sulla manutenzione. Anche perché i lavori per l’agibilità risalgono a maggio 2021. E la nuova verifica sarebbe dovuto scattare nel 2023. Ma l’azienda che li ha effettuati sostiene di non aver lavorato sulla piastra: «Non ci era stato chiesto quel tipo di intervento. Per i lavori che abbiamo fatto i collaudi sono tutti ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) C’è unilscalinata del. La rottura avrebbe provocato lo sganciamento delle piastrine di tenutarampa. Mandando 13 ragazzi all’ospedale. Con alcuni che sono caduti da 3 metri di altezza. La procura diha aperto un’inchiesta sull’incidente e ha chiesto una relazione ai vigili del fuoco che sono intervenuti. Ma gli occhi di tutti sono puntati sulla manutenzione. Anche perché i lavori per l’agibilità risalgono a maggio 2021. E la nuova verifica sarebbe dovuto scattare nel 2023. Ma l’azienda che li ha effettuati sostiene di non aver lavorato sulla piastra: «Non ci era stato chiesto quel tipo di intervento. Per i lavori che abbiamo fatto i collaudi sono tutti ...

