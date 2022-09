Il doppio Federer/Nadal in tv stasera in chiaro? Canale, orario e diretta streaming Laver Cup 2022 (Di venerdì 23 settembre 2022) Roger Federer, in coppia con Rafael Nadal, giocherà l’ultima partita da professionista nel Day 1 della Laver Cup 2022. Alla 02 Arena di Londra lo svizzero e lo spagnolo scenderanno in campo contro Jack Sock e Frances Tiafoe come secondo match a partire dalle 20:00 (dopo Murray-De Minaur). Nonè prevista una diretta in chiaro del match. Tutti i match dell’evento londinese, compreso il match finale di Federer, saranno visibili solo sul Canale Eurosport 1 e sulla piattaforma di Discovery+. SEGUI LA diretta TESTUALE RISULTATI e CLASSIFICA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Roger, in coppia con Rafael, giocherà l’ultima partita da professionista nel Day 1 dellaCup. Alla 02 Arena di Londra lo svizzero e lo spagnolo scenderanno in campo contro Jack Sock e Frances Tiafoe come secondo match a partire dalle 20:00 (dopo Murray-De Minaur). Nonè prevista unaindel match. Tutti i match dell’evento londinese, compreso il match finale di, saranno visibili solo sulEurosport 1 e sulla piattaforma di Discovery+. SEGUI LATESTUALE RISULTATI e CLASSIFICA SportFace.

