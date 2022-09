Giordana Angi annuncia il disco Questa fragile bellezza e due live (Di venerdì 23 settembre 2022) a Roma e Milano: tutte le info Vengono annunciate oggi le due date invernali della giovane cantautrice e compositrice Giordana Angi. Gli spettacoli, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, si terranno a Milano all’Apollo Milano sabato 10 dicembre e a Roma all’Alcazar live lunedì 12 dicembre. Dotata di grande talento e sensibilità, Giordana scrive, compone e canta in Italiano, Francese e Inglese. In pochi anni di carriera ha già al suo attivo un disco di platino e due dischi d’oro. L’ultimo singolo è invece Un autunno fa, brano che anticipa il suo prossimo album Questa fragile bellezza, un lavoro nato dall’ispirazione nascosta nelle incomprensioni e nella solitudine, in uscita il 28 ottobre 2022. “Ho lavorato a questo nuovo progetto ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) a Roma e Milano: tutte le info Vengonote oggi le due date invernali della giovane cantautrice e compositrice. Gli spettacoli, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, si terranno a Milano all’Apollo Milano sabato 10 dicembre e a Roma all’Alcazarlunedì 12 dicembre. Dotata di grande talento e sensibilità,scrive, compone e canta in Italiano, Francese e Inglese. In pochi anni di carriera ha già al suo attivo undi platino e due dischi d’oro. L’ultimo singolo è invece Un autunno fa, brano che anticipa il suo prossimo album, un lavoro nato dall’ispirazione nascosta nelle incomprensioni e nella solitudine, in uscita il 28 ottobre 2022. “Ho lavorato a questo nuovo progetto ...

