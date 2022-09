**Elezioni: Sanchez a comizio Pd, 'con Letta passi in avanti su diritti e libertà'** (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Cari compagni e compagne del Partito Democratico, caro Enrico, domenica prossima l'Italia è chiamata a elezioni molto importanti. E quando ci sono elezioni l'alternativa è sempre chiara: o andiamo avanti, o andiamo indietro". Inizia con queste parole il videomessaggio del presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez trasmesso durante la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del Pd-Italia democratica e progressista. "Bisogna andare avanti in materia di diritti e libertà - aggiunge il primo ministro spagnolo - bisogna andare avanti verso una risposta socialmente giusta alle conseguenze economiche della guerra di Putin in Ucraina. E tutto questo, il progresso nei diritti e nelle libertà, anche in una risposta corretta alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Cari compagni e compagne del Partito Democratico, caro Enrico, domenica prossima l'Italia è chiamata a elezioni molto importanti. E quando ci sono elezioni l'alternativa è sempre chiara: o andiamo, o andiamo indietro". Inizia con queste parole il videomessaggio del presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez trasmesso durante la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del Pd-Italia democratica e progressista. "Bisogna andarein materia di- aggiunge il primo ministro spagnolo - bisogna andareverso una risposta socialmente giusta alle conseguenze economiche della guerra di Putin in Ucraina. E tutto questo, il progresso neie nelle, anche in una risposta corretta alle ...

