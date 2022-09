Elezioni, de Magistris ad allevatori bufalini: “Sono con voi” (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo al fianco di chi difende la terra, il lavoro, la democrazia in tutto il Paese. Rispondiamo con convinzione all’appello perchè la politica torni a mettere al centro il confronto sulla Nuova Riforma Agraria”. Così Luigi de Magistris che ha incontrato questa mattina gli allevatori di bufala casertani al loro presidio in provincia di Caserta dove è stato accolto dal Portavoce del Movimento Salviamo le Bufale (Gianni Fabbris), da Adriano Noviello (presidente dell’Associazione Tutela Allevamento della Bufala Mediterranea) e da una nutrita rappresentanza delle diverse associazioni e realtà organizzate nel Coordinamento in Difesa del Patrimonio Bufalino. Gli allevatori Sono in mobilitazione da mesi contro il Piano della Regione Campania e del Ministero della Salute che, lamentano, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo al fianco di chi difende la terra, il lavoro, la democrazia in tutto il Paese. Rispondiamo con convinzione all’appello perchè la politica torni a mettere al centro il confronto sulla Nuova Riforma Agraria”. Così Luigi deche ha incontrato questa mattina glidi bufala casertani al loro presidio in provincia di Caserta dove è stato accolto dal Portavoce del Movimento Salviamo le Bufale (Gianni Fabbris), da Adriano Noviello (presidente dell’Associazione Tutela Allevamento della Bufala Mediterranea) e da una nutrita rappresentanza delle diverse associazioni e realtà organizzate nel Coordinamento in Difesa del Patrimonio Bufalino. Gliin mobilitazione da mesi contro il Piano della Regione Campania e del Ministero della Salute che, lamentano, ...

