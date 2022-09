Elezioni 2022, Letta chiude campagna Pd: “Andiamo a vincere” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Nella campagna elettorale abbiamo raccolto tanto ma abbiamo seminato pensando a un’Italia positiva, del futuro”. Lo ha detto Enrico Letta alla chiusura della campagna del Pd. “Noi abbiamo fatto campagna parlando dell’Italia del futuro, loro del passato”. E a proposito delle Elezioni del 25 settembre dice: “Andiamo a vincere, viva l’Italia democratica e progressista”. “Sul fisco la destra ha scelto di aiutare i ricchi” attacca il segretario del Pd. “A differenza della destra che ha scelto la flat tax che aiuta i ricchi e non i deboli, una idea sbagliata, noi diciamo sì alla riduzione delle tasse sul lavoro”. “Mi hanno criticato perché sono andato a Berlino. E’ ovvio, loro vanno solo a Budapest quando escono dall’Italia” fa notare ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Nellaelettorale abbiamo raccolto tanto ma abbiamo seminato pensando a un’Italia positiva, del futuro”. Lo ha detto Enricoalla chiusura delladel Pd. “Noi abbiamo fattoparlando dell’Italia del futuro, loro del passato”. E a proposito delledel 25 settembre dice: “, viva l’Italia democratica e progressista”. “Sul fisco la destra ha scelto di aiutare i ricchi” attacca il segretario del Pd. “A differenza della destra che ha scelto la flat tax che aiuta i ricchi e non i deboli, una idea sbagliata, noi diciamo sì alla riduzione delle tasse sul lavoro”. “Mi hanno criticato perché sono andato a Berlino. E’ ovvio, loro vanno solo a Budapest quando escono dall’Italia” fa notare ...

