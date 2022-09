Ecco come l’Ue si inventa accuse contro l’Ungheria per sanzionarla (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set – l’Ue contro l’Ungheria, ma le accuse sono praticamente inventate. La stessa Ursula Von der Leyen afferma, durante il dibattito a Princeton, che nel Paese magiaro si sarebbero verificati problemi con “l’indipendenza della magistratura” e con la “corruzione”. La questione non può che far scappare una grossa risata. Ue, Ungheria e la “indipendenza della magistratura” come riporta SkyTg24, l’Ue si lamenta dell’indipendenza della magistratura in Ungheria. Il che lascia obiettivamente interdetti, visto quanto il concetto, aleatorio di per sé, non sia valutabile in maniera oggettiva. Anche le sedicenti organizzazioni umanitarie impuntano da mesi, se non anni, a Budapest questa accusa, ciarlando di “diritto all’equo processo” o di diritto di espressione dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set –, ma lesono praticamentete. La stessa Ursula Von der Leyen afferma, durante il dibattito a Princeton, che nel Paese magiaro si sarebbero verificati problemi con “l’indipendenza della magistratura” e con la “corruzione”. La questione non può che far scappare una grossa risata. Ue, Ungheria e la “indipendenza della magistratura”riporta SkyTg24,si lamenta dell’indipendenza della magistratura in Ungheria. Il che lascia obiettivamente interdetti, visto quanto il concetto, aleatorio di per sé, non sia valutabile in maniera oggettiva. Anche le sedicenti organizzazioni umanitarie impuntano da mesi, se non anni, a Budapest questa accusa, ciarlando di “diritto all’equo processo” o di diritto di espressione dei ...

