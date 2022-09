Avellino, Taurino: “Dimostriamo che non siamo un fuoco di paglia” (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Dobbiamo dimostrare che la vittoria di domenica non è un fuoco di paglia”. Parla così alla viglia del match con il Latina, Roberto Taurino. “Incontriamo una squadra tignosa, scorbutica, che ha mantenuto lo stesso organico dell’anno scorso e la stessa guida tecnica – spiega – Probabilmente sono più avanti di noi, ma noi dobbiamo compensare cercando di fare corpo unico“. “Non è la classifica a dirti quanto può essere difficile una partita – sottolinea Taurino – Continuo a ribadire che al di là del nome e della squadra che si affronta, ogni partita porterà a una insidia quest’anno”. “Illanes e Tito sono pienamente recuperati – afferma – Zanandrea e Di Gaudio non sono al massimo, li valuteremo con calma. Del resto penso di avere tutti a disposizione per grandi linee”. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Dobbiamo dimostrare che la vittoria di domenica non è undi”. Parla così alla viglia del match con il Latina, Roberto. “Incontriamo una squadra tignosa, scorbutica, che ha mantenuto lo stesso organico dell’anno scorso e la stessa guida tecnica – spiega – Probabilmente sono più avanti di noi, ma noi dobbiamo compensare cercando di fare corpo unico“. “Non è la classifica a dirti quanto può essere difficile una partita – sottolinea– Continuo a ribadire che al di là del nome e della squadra che si affronta, ogni partita porterà a una insidia quest’anno”. “Illanes e Tito sono pienamente recuperati – afferma – Zanandrea e Di Gaudio non sono al massimo, li valuteremo con calma. Del resto penso di avere tutti a disposizione per grandi linee”. ...

