Alluvione Marche, ritrovato il corpo del piccolo Mattia (Di venerdì 23 settembre 2022) Social. È stato ritrovato dopo giorni il corpo di Mattia Luconi, il bambino di 8 anni disperso dopo l'Alluvione nelle Marche. Dopo giorni di ricerca, finalmente i numerosi soccorritori sono riusciti ad individuare il bambino, nonostante per lui non ci sia stato più nulla da fare. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

