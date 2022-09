Ultime Notizie Roma del 22-09-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

la nuova escalation sulla guerra preoccupare nel mondo mi ha detto una vice presidente del consiglio di sicurezza della Russia torna ad evocare l'uso di armi nucleari il premier ungherese Viktor orban chiede che lui non Europea revochi le sanzioni entro la fine dell'anno Pechino intanto ribadisce siamo obiettivi ed è qui e lavoriamo per il dialogo il segretario della NATO stoltenberg afferma Putin ha sbagliato i calcoli Sono ucraina un grande errore in legno della Premier britannica gli strass aiuti militari fino alla Vittoria sulla Russia a New York colloquio tra i ministri degli esteri cinese in russo sui negoziati per la crisi il presidente statunitense John biden dice la minaccia nucleare di Putin Viola la carta dell'ONU chiede di togliere a Mosca il diritto di veto indecente ...