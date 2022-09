Ucraina, Putin continua a incitare una guerra nucleare (Di giovedì 22 settembre 2022) A poche ore dal suo intervento alla nazione, Vladimir Putin ha nuovamente alzato le attenzioni di tutto il mondo su di sé. Durante un discorso nazionale per il referendum indetto dalle amministrazioni regionali filorusse, il presidente è tornato alla carica di nuovo con contenuti allarmanti. Dopo sette mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, la situazione potrebbe rapidamente accelerarsi da un momento all’altro. Infatti Putin ha di nuovo avvallato l’idea di utilizzare nel conflitto armamenti nucleari. Il presidente americano John Bidet ha subito risposto, sottolineando ancora una volta come le azioni russe violino ogni tratta delle carte firmate per l’Onu. Durante l’assemblea generale delle nazioni unite, il residente della Casa Bianca ha affermato che quelle di Putin sarebbero “minacce nucleari ... Leggi su zon (Di giovedì 22 settembre 2022) A poche ore dal suo intervento alla nazione, Vladimirha nuovamente alzato le attenzioni di tutto il mondo su di sé. Durante un discorso nazionale per il referendum indetto dalle amministrazioni regionali filorusse, il presidente è tornato alla carica di nuovo con contenuti allarmanti. Dopo sette mesi dall’inizio dellain, la situazione potrebbe rapidamente accelerarsi da un momento all’altro. Infattiha di nuovo avvallato l’idea di utilizzare nel conflitto armamenti nucleari. Il presidente americano John Bidet ha subito risposto, sottolineando ancora una volta come le azioni russe violino ogni tratta delle carte firmate per l’Onu. Durante l’assemblea generale delle nazioni unite, il residente della Casa Bianca ha affermato che quelle disarebbero “minacce nucleari ...

