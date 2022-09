Scatta la fuga dalla Russia | proteste e code al confine

(Di giovedì 22 settembre 2022) L'annuncio del presidente russo Vladimir Putin alla mobilitazione parziale dei riservisti ha gettato il Paese nel caos. Ieri migliaia di persone sono scese in strada nelle città più importanti per protestare contro la pericolosa china che sta prendendo lo scontro trae Occidente in merito alla guerra in Ucraina. Scontri, fermi e arresti si sono registrati in ben 36 città dell'ex Unione Sovietica.Sarebbero oltre mille i fermati, ma si tratta di numeri destinati probabilmente a salire. Secondo l'ong russa Ovd, tra le città in cui sono andate in scena, ci sono prima di tutto Mosca e San Pietroburgo, dove i fermati sarebbero un centinaio. Manifestazioni anche a Ekaterinenburg, Ufa, Perm, Krasnojarsk, Irkutsk, Novosibirsk, Tomsk, Samara e Belgorod. Appelli a scendere in strada sono stati diffusi su Telegram e altri social network da ...

ilgazzettino.it

Putin parla in tv alla nazione e ordina la "mobilitazione militare parziale in Russia", con il richiamo di 300mila militari della riserva. Nel panico migliaia di giovani russi,lada Mosca e dalle grandi città: voli in partenza tutti esauriti in poco tempo. Subito dopo partono le manifestazioni in 38 città della Russia , tra cui la capitale e San Pietroburgo, ...Una violenza scaturita 'per futili motivi' contro due ragazzi minorenni, clienti di un locale, da parte di un altro giovane che si era poi dileguato, messo indall'arrivo di una guarda giurata. ... Doppia spaccata nella notte in due supermercati. Scatta l'allarme, ladri in fuga a mani vuote L'annuncio del presidente russo Vladimir Putin alla mobilitazione parziale dei riservisti ha gettato il Paese nel caos. Ieri migliaia di persone ...A queste si aggiunge il giro di vite sugli spostamenti interni alla Russia e sui casi di disobbedienza alla chiamata alle armi: misura scattate immediatamente proprio per prevenire una fuga di massa ...